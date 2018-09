Kampf den illegalen Autorennen "Polizeiruf 110: Crash": So ist der Krimi aus Magdeburg

Die Gags - sofern es welche sein sollen - sind ebenfalls eher platt. Ein Beispiel: "Das einzig Gute am Tod ist, dass man sich nicht mehr vor ihm fürchten muss, wenn man tot ist. Das ist aber auch das einzig Gute." Vielleicht entwickelt sich daraus aber noch ein Kult-Kommissar mit Hang zu schlechten Witzen, wer weiß?

Und was all die Vögel - sogar auf dem Sarg - in dem Film zu bedeuten haben, ist auch nicht ganz klar. Kaum erträglich ist dagegen eine der Erklärungen, warum diese illegalen Rennen überhaupt gefahren werden: Nur im Geschwindigkeitsrausch spüren sie sich... und wenn einer dann noch die Augen schließt. Schmalz!

Doch illegale Autorennen und deren Folgen zum Thema zu machen, ist grundsätzlich gut und wichtig. Die in der Realität allzu laschen Urteile nach schrecklichen Unfällen kommen mehrfach zur Sprache. Und es gibt auch richtig gute Szenen, für die sich das Einschalten auf jeden Fall lohnt.

Beispielsweise sind die Verhöre mit unterschiedlichen Methoden gut geschrieben und toll gespielt. Unheimlich wird's dann beim näheren Betrachten des psychopathischen Sohnes aus steinreichem Elternhaus in seiner Villa. Der Showdown auf dem Friedhof hat es ebenfalls in sich. Und der Schluss des Krimis ist wirklich sehenswert - erst schockierend, dann berührend.