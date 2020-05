Promis mit Corona: Auch Anni Perka ist erkrankt

Anni Perka, die früher jahrelang auf kleinen Festen und in Autohäusern Helene-Fischer-Songs performte, ist über ihre Corona-Erkrankung verwundert: "Es kam nur per Zufall ans Licht, weil ich nachts Probleme mit dem Atmen hatte. Als ich beim Arzt erwähnt hatte, dass ich nichts schmecken könne, hat man bei mir den Test gemacht." Perka werde jetzt täglich vom Gesundheitsamt angerufen und muss zweimal am Tag Temperatur messen. Ihr gehe es soweit gut und sie hoffe, dass es auch so bleibe.