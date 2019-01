Kal Penn und Sean Astin "The Big Bang Theory": Diese Gaststars schauen noch vorbei

Auf Sheldon und Amy wartet in der letzten Staffel von "The Big Bang Theory" offenbar noch ein Highlight. Die Schauspieler Kal Penn (41, "Dr. House", "Designated Survivor") und Sean Astin (47, spielte den Hobbit Samweis Gamdschie in "Der Herr der Ringe") sollen in einer Episode der Sitcom als Gaststars zu sehen sein. Das berichtet "The Hollywood Reporter".