Kaiserwinkl-Wildcard Gewinnerin Sabrina: "Mama war auch schon Schöne Münchnerin"

Was gibt’s zu sagen über die fesche Schwarzhaarige? Zunächst einmal: Schönheit liegt offensichtlich in Sabrinas Genen. Sie ist nicht die erste aus ihrer Familie, die bei der Schönen Münchnerin mitläuft. Mama Andrea hat sich 1992 beim AZ-Modelcontest beworben und kam bis ins Finale. Am Ende reichte es für Platz drei.