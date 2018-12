Kaiser, Anders, Petry und Co. Heino: Seine Kollegen gratulieren ihm zum 80. Geburtstag

Heino, einer der ganz Großen im Schlagergeschäft, feiert seinen 80. Geburtstag. Umrahmt wird der runde Geburtstag von einem Album ("...und Tschüss") und einer Tour 2019. Allerdings wird Heino danach den Hut nehmen, sich endgültig von der Bühne verabschieden und in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und während der Sänger mit dem unverkennbaren Bariton, wie er der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verraten hat, mit seiner Hannelore (76) in "Richtung Sonne" verreist ist und zu seinem Geburtstag "die Seele baumeln" lässt, schicken ihm befreundete Musiker und Wegbegleiter vom nasskalten Deutschland aus herzliche Glückwünsche.