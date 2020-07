Doch was hat es gebracht? "Wenig", beklagt Urban. "Der Flächenverbrauch ist noch immer ungebrochen, die Lösung für Verkehrsprobleme ist noch immer die Umgehungsstraße oder der Ausbau von Straßen. In der Landwirtschaft wird zuvorderst noch immer Fläche statt Umweltleistung subventioniert. Beim Siedlungsbau dominiert noch immer die Neubausiedlung nicht die Nachverdichtung." Der Raubbau an der Umwelt beginne schon im eigenen Garten. Während der Landkreis Miesbach im öffentlichen Bereich auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet, so Vize-Landrätin Ulrike Köster (Grüne), sei dies bei etlichen Grundstückseigentümern noch nicht angekommen. Sie seien daher am Artensterben nicht ganz unschuldig.