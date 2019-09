Katze sitzt im Baum fest - Höhenretter müssen her

Und genau das ist am Samstagmorgen in Pasing passiert. Coco, eine sieben Monate alte Katze, begab sich bei einem abenteuerlichen Ausflug in der Natur in die luftigen Höhen eines Baumes. So weit, so gut. Doch nach 20 Stunden saß Coco immer noch im Geäst. Der ängstliche Vierbeiner traute sich nicht mehr herunter.