Kimmich über Gnabry: "Mir gefällt er in der Mitte sehr, sehr gut"

"Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so zielstrebig ist Richtung Tor", feierte ihn sein gleichaltriger Kumpel Joshua Kimmich: "Für mich war er in unserem Jahrgang immer der beste Spieler." Während Gnabry bei Bayern meist auf der Außenbahn zum Einsatz kommt – die Mitte ist durch Toptorjäger Robert Lewandowski besetzt – darf er bei Löw zentral ran. "Mir persönlich gefällt Serge in der Mitte sehr, sehr gut", meinte Kimmich, "da kann er noch mehr zeigen von seinem Spektrum. Er hat ein sehr gutes Gespür, was die Mannschaft in den Momenten braucht und einen sehr guten Abschluss." Sprach der Käpt’n über den Knipser.