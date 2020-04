Am Wichtigsten: Die Liebsten wiedersehen!

Eine Art von Aufbruchsstimmung hat sich derweil auch in der Bevölkerung breitgemacht, wie AZ-Fotograf Daniel von Loeper bei seinem Streifzug durch München festgestellt hat. Er wollte wissen, wonach sich die Menschen sehnen, was sie vermissen und auf was sie sich schon besonders freuen. Ganz vorn dabei: persönliche Kontakte mit den Liebsten.