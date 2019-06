Ginge es nach den Bayern-Basketballern, wäre die Playoff-Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gegen Alba Berlin längst in vollem Gange. "Am besten würden wir schon heute spielen", sagte FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic am Donnerstag. Beide Finalteilnehmer haben bereits am Sonntag ihre Halbfinalserien jeweils mit 3:0 für sich entschieden. Allerdings müssen sie sich trotzdem noch bis kommenden Sonntag (18 Uhr/MagentaSport) gedulden, bevor die Spiele um den Titel endlich beginnen. Das hat der Spielplan der Basketball-Bundesliga nun mal so vorgesehen.