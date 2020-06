Doch der spektakulärste Fund ist für die Forscher wohl der Pilzkäfer. "Triplax lacordairei" ist sein lateinischer Name – und in Deutschland galt er eigentlich schon als ausgestorben. Und das seit fast 200 Jahren. "Der Käfer braucht zum Leben sehr alte Bäume", erklärt Boye. "In den meisten Wäldern gibt es die nicht mehr, weil sie dort ja schon viel früher gefällt werden." Doch der Schlosspark bietet dem Insekt einen sicheren Lebensraum. Wo genau der kleine Käfer im Schlosspark gefunden wurde, will aber keiner verraten. "Wir wollen den Käfer auch in Zukunft schützen", sagt Albert von der Schlösserverwaltung.