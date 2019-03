Seit über zehn Jahren geht er mit seiner Parkinson-Erkrankung offen und auch mit einer großen Portion Humor um. In Passau sei das Leben für ihn einfacher, auch aus gesundheitlicher Sicht. Und das Heimat-Gefühl habe er dort stärker – nicht nur, weil ihm die Todesanzeigen in der Zeitung etwas sagen würden. Wenn ihn Freunde aus München besuchen, erfahre er sofort, "welche Kneipe in Schwabing wieder dichtgemacht hat". Mit jeder Kneipe fehle schließlich wieder ein Stück, wo man zu Hause war.