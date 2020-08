AZ: Herr Springer, bei der schweren Explosion in Beirut ist auch Ihr Büro der "Orienthelfer e.V." beschädigt worden. Was genau ist passiert?

CHRISTIAN SPRINGER: Am Nachmittag habe ich mit meiner Mitarbeiterin Sina in Beirut noch einen Post für Facebook abgesprochen über ein Projekt, um das wir uns im Libanon gekümmert haben. Am Abend wollten wir darüber sprechen, was ich am kommenden Montag nach Beirut mitbringe. Am späten Nachmittag kam dann nur ein Wort von ihr: "Explosion". Da wusste ich sofort, dass etwas Schlimmes passiert ist.