Kabarett & Musik im Hof Das Sommerprogramm im Deutschen Theater

Sommer in der Stadt: Abwechslungsreiches Programm im Innenhof des Deutschen Theaters

Neben großartigen Kabarettprogrammen dürfen sich die Besucher aber auch auf tolle Musik-Acts freuen. Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid präsentieren am 1. August ihr Erfolgsprogramm „Da Billi Jean is ned mei Bua“ mit viel österreichischem Schmäh. Der bayerische Liedermacher Mathias Kellner kommt dann am 7. August und bringt hoffentlich schon den ein oder anderen neuen Song des Albums mit, das er im Moment im Studio aufnimmt. Flamenco mit Klassik und Jazz vermengt das Gitarren-Duo Café del Mundo am Tag darauf auf einzigartige Weise. Bayerisches Chanson nennen BlankWeinek ihre Musik. Hinter diesem Duo, das am 15. August auf der Bühne steht verbirgt sich neben dem österreichischen Musiker Andreas Weinek der bayerische Schauspieler Harry Blank, den viele aus der BR-Erfolgsserie „Dahoma is Dahoam“ kennen. Zum Abschluss des Musikprogramms im Deutschen Theater wird es dann am 21. August richtig fetzig, wenn Chris Aron & The Croakers zusammen mit Special Guest Jacky Cleever den Rock’n’Roll und natürlich seinen King Elvis Presley feiern.