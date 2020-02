Anschließend flüchteten die vier Männer mit einem VW, den sie in der Prinzregentenstraße am Haus der Kunst abstellten. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie ihre Flucht danach mit einem weiteren Wagen fortsetzten. Sowohl am Tatort als auch im VW konnten Blutspuren sichergestellt werden. Einer der Räuber hatte sich beim Zertrümmern der Glasvitrinen verletzt – aufgrund der Menge des gefundenen Bluts geht die Polizei derzeit davon aus, dass sich der Verletzte in ärztliche Behandlung begeben musste. Als die Einbrecher mit dem VW flüchteten, waren sie in einen Unfall mit einem Taxi verwickelt. Die linke Seite des Fluchtautos wurde dabei beschädigt.