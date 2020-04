Was war passierte? In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, direkt nach den Osterfeiertagen, als die Leichen des Frauenarztes Otto Praun (64) sowie seiner Haushälterin und Geliebten Elfriede Kloo in der Villa des Mediziners in Pöcking gefunden wurden, war davon noch nicht die Rede – auch nicht von einem zweifachen Mord. Dafür sorgte Kriminalobermeister Karl Rodatus, der Chefermittler vor Ort. Spuren und Beweismittel zu sichern, die Leichen genau untersuchen zu lassen, Zeugen zu befragen: Dazu sah der Kriminalbeamte keine Notwendigkeit. Für ihn war der Fall sofort klar. Der Arzt, so seine Einschätzung, hätte zunächst seine Geliebte im Keller mit einem Genickschuss aus nächster Nähe und danach sich selbst durch einen Schuss in den Kopf getötet. Diese "Expertise" bei den Polizeiermittlungen führte dazu, dass die Leichen noch am selben Tag zur Beerdigung freigegeben wurden.