Dritter Rinderhalter im Visier der Staatsanwaltschaft

Am Donnerstag war zudem ein dritter Allgäuer Rinderhalter aus demselben Ort ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Es wurden Vorermittlungen gegen das Unternehmen eingeleitet, nachdem das Veterinäramt den Bauernhof mit einem großen Rinderbestand kontrolliert hatte. "Die extreme Ballung von Tierschutzermittlungen in und um Bad Grönenbach zeigt, dass es sich nicht um einen Einzelfall, sondern um ein systematisches Problem, vor allem in der Milchindustrie, handelt", sagte Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz am Freitag. "Zum Glück unternehmen die Behörden jetzt Schritte, die schon in den letzten Jahren notwendig gewesen wären."