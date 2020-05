Aufgrund der Corona-Krise fällt die 16. Staffel der beliebten Ärzteserie "Grey's Anatomy" kürzer aus als geplant. Das Finale bildet Episode 21, nachdem die Produktion in den USA gestoppt werden musste. Für gewöhnlich umfasst eine Staffel 24 oder 25 Folgen. Es ist aber nicht das endgültige Ende der Serie, Staffel 17 wurde bereits bestätigt. Die Folgen der 16. Staffel feiern im Wonnemonat Mai nun deutsche Free-TV-Premiere. Sie werden immer mittwochs, um 20:15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Am heutigen 6. Mai beginnt die Episode um 20:30 Uhr. Was erwartet die Fans nach diesem Cliffhanger-Ende von Staffel 15? Ein trauriger Abschied steht bevor...