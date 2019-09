Jurorin über die eigene Schwester Motsi Mabuse: Keine Bevorzugung für Oti in "Strictly Come Dancing"

Einige befürchteten schon familiäre Verstrickungen bei dieser Aufgabe und erwarteten, dass Motsi Mabuse extra hart zu ihrer kleinen Schwester sein könnte - nun gibt sie in der Talkshow "The One Show" Entwarnung: "Ich sehe das große Ganze. Diese Show ist so beliebt, sie hat so viel positive Energie. Wenn ich so etwas Negatives machen würde, wäre das unfair allen gegenüber."