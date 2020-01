Jurorin bei "Das Ding des Jahres" Lena Gercke: "2020 wird ein spannendes Jahr"

Im Sommer beginnen dann die Dreharbeiten für die Musiksendung "The Voice of Germany", die sie wieder gemeinsam mit Thore Schölermann (35) moderieren wird. Und auch als Designerin startet sie mit ihrer Fashion-Brand "LeGer" weiter durch. "Es wird ein spannendes Jahr für 'LeGer', denn wir gehen erstmalig nun auch in den Wholesale Markt [Großhandel, Anm.d.Red.]", verrät sie im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Eine Schwangerschaftspause scheint die 31-Jährige vorerst nicht geplant zu haben. Am 12. Januar verkündete Gercke, dass sie gemeinsam mit Freund Dustin Schöne ein Kind erwarte.