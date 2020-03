Linke-Kandidat ist selbst Krankenpfleger

Linken-Spitzenkandidat Stefan Jagel, selbst Krankenpfleger, gibt zu: Die Linken seien am Frauentag nicht nur in Großhadern, sondern in acht Kliniken gewesen, darunter auch Standorte der LMU. Dass er oder seine Kollegen Menschen bedrängt hätten, weist er zurück. "Das Pflegepersonal hat sich total gefreut", sagt Jagel. Die Rosen hätten sie vor allem an Pfleger verteilt, "aber die restlichen auch an Patienten", sagt Jagel.