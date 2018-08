Jura-Student Chris sahnt ab "Schlag den Henssler": Bittere Niederlage für den TV-Koch

Bei Steffen Henssler (45, "Hauptsache lecker") ist in seiner ProSieben-Show "Schlag den Henssler" einfach der Wurm drin. Auch am Samstagabend konnte sich der TV-Koch nicht gegen seinen Kontrahenten durchsetzen und verlor am Ende recht deutlich gegen den Jura-Studenten Chris (28), der mit 250.000 Euro Siegprämie nach Hause gehen konnte.