Kind vom Frankfurt-"Tatort": Juri Winkler ist Kinderdarsteller

Seinen Durchbruch hatte Juri Winkler 2014 als "Oskar"-Hauptdarsteller in "Rico, Oskar und die Tieferschatten" sowie in den beiden Fortsetzungen. 2016 drehte er die TV-Filme "Fremde Tochter" und "Eine gute Mutter". Jetzt hat er es mit seiner großartigen Rolle in die ARD-Primetime am Sonntagabend geschafft. In "Tatort: Unter Kriegern" spielt er einen tyrannischen Jungen, der stets vom Vater angestachelt wird, Lehrer unter Druck setzt und Mitschüler mobbt.