Junge Wähler: Politisches Interesse

Das politische Interesse hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen: 60 Prozent der Befragten (nach 46 Prozent vor drei Jahren) sagten von sich, ihr Interesse sei stark oder sehr stark. 29 Prozent gaben ein mäßiges Interesse an, 9 Prozent sagten, sie hätten kein Interesse an Politik.

Junge Wähler: Informationen über Politik

Hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Ältere informieren sich vor allem über das Fernsehen, Gespräche mit Freunden, Bekannten und Kollegen, über Rundfunk und Tageszeitungen über Politik. Vor allem die 17- bis 24-Jährigen nutzen dagegen sehr oft Online- und soziale Medien.

Junge Wähler: Soziale Medien

80 Prozent der Bayern benutzen der Umfrage zufolge WhatsApp, 69 Prozent Facebook, 52 Prozent YouTube. Bei Twitter sind es insgesamt nur 18 Prozent, bei Snapchat 13 Prozent. Auch hier gibt es große Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Während WhatsApp und Facebook auch von älteren Generationen genutzt werden, sind vor allem Twitter und Snapchat eine Domäne der Jüngeren. Als Quelle für politische Informationen gilt am ehesten Facebook, dann YouTube. Nur 27 Prozent folgen allerdings Politikern in sozialen Medien.

Junge Wähler: Gesellschaftliche/politisches Engagement

30 Prozent aller Bayern sind der Umfrage zufolge mindestens gelegentlich in Vereinen aktiv, 30 Prozent in kirchlichen Vereinigungen. Dahinter folgen Hilfsorganisationen (15 Prozent) und politische Parteien (ebenfalls 15 Prozent). 17- bis 24-Jährige sind überdurchschnittlich häufig in Vereinen (44 Prozent) und Hilfsorganisationen (28 Prozent) aktiv.

