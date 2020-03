Kann das Coronavirus auch Vorteile haben?

Dennoch – in manchen Bereichen könnten Start-ups in der Corona-Krise Vorteile haben: "Homeoffice ist für viele kein Neuland", sagt Storm van’s Gravesande. Sich schnell auf neue Situationen einzustellen, läge für viele in der Natur. "In Deutschland braucht man oft lange, um sich umzustellen. Das ist manchmal auch gar nicht so schlecht. In der Krise muss man aber schnell reagieren", sagt Bruckschlögl.