Eine Frau, die als Schauspielerin erfolgreich sein will, braucht ein dickes Fell. Rollenabsagen, Kritik am Aussehen und das Rennen von Casting zu Casting stehen auf der Tagesordnung. So geht es auch den erfolgreichsten Schauspielerinnen im Business. Der BBC-Kurzfilm "Leading Lady Parts" zeigt, welche absurden Anforderungen Frauen an sich zu stellen haben, wenn sie für eine Rolle vorsprechen.