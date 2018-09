Wie der Sender nun bestätigte, hat Moderatorin Kiewel den Sieger nicht korrekt ermittelt. Sie habe "den eigentlichen Punktestand von 9:6 versehentlich als 6:6 abgelesen". Auch die daraufhin gestellte Stichfrage hätte entsprechend nicht gestellt werden dürfen. In der Mittagsshow hatten zwei Kandidaten um ein Auto gespielt. Der spätere (und falsche) Verlierer, der Sänger Julian David, trat dabei stellvertretend für Zuschauerin Inge am Telefon gegen Nadine aus dem Publikum an.