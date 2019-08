Julia Roberts und weitere Stars Promis fallen auf Instagram-Falschmeldung herein

Von Usher bis Rob Lowe

Unter den leichtgläubigen Promis befinden sich unter anderem Taraji P. Henson (48), Dave Bautista (50, "Guardians of the Galaxy") und Usher (40), der den Text mit dem Kommentar "Lieber auf der sicheren Seite" veröffentlichte. Instagram-Mitarbeiter Charles Porch klärte den Sänger allerdings in einer Antwort auf, dass er nichts befürchten müsse: "Das ist nicht real und morgen wird nichts Schlimmes passieren."