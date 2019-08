Im Hallenbad angekommen, lockte der 14-Jährige das Mädchen in eine Umkleidekabine und verriegelte die Tür. Dort begrapschte er die Schülerin über ihrem Badeanzug und forderte sie auf, ihn oral zu befriedigen. Das junge Mädchen lehnte wehrte sich heftig und brach in Tränen aus, so die Polizei.