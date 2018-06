München - Brutale Tat in Ottobrunn am Freitagabend. Wie berichtet, hatten zwei in einem Jugendzentrum untergebrachte minderjährige Flüchtlinge erst ihre Betreuerinnen angegriffen und danach eine Notärztin verletzt. Am Samstag hat die Münchner Polizei Details der Tat bekanntgegeben.