Jugendamt sucht Pflegeeltern Eine neue Familie - und Geborgenheit auf Zeit

In der Regel werden Kinder bis zu sieben Jahren an Pflegefamilien vermittelt, das "fängt schon bei Neugeborenen an", sagt Manuela Hammerl. Immer wieder erleben es die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdiensts, dass die leiblichen Eltern überzeugt sind von der besseren Erziehungsarbeit der Pflegeeltern – und einer Adoption zustimmen. Pflegeeltern können auch gerichtlich einen weiteren Umgang mit dem Kind anstreben, "wenn das Thema Rückführung zu den leiblichen Eltern ansteht und dadurch ein Schaden für das Kind befürchtet wird", erklärt Daniela Kiebert.