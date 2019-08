Jürgen Trovato lästert "Promi Big Brother": Dieser Kandidat sorgt für Ärger

TV-Detektiv Jürgen Trovato (57) schaut bei seinen "Promi Big Brother"-Mitstreitern offenbar sehr genau hin: Wie am Samstagabend in der Sat.1-Show zu sehen war, beobachtete er Ginger Costello Wollersheim (33) bei der morgendlichen Dusche auf dem Campingplatz. Sein Fazit: "Da müssten aber noch ein paar Fältchen weg am Hintern. Also ich würde das noch mal ein bisschen durchkärchern lassen." Auch wenn der 57-Jährige seinen Spruch als Witz abtut, ist die Betroffene sauer und fühlt sich beleidigt - die Folge: eine lautstarke Auseinandersetzung!