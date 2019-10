Achtjähriger klaut Auto - Eltern werden angezeigt

Zeugen hatten Montagnacht gegen 23.30 Uhr die Polizei zu dem Unfall in Hagen gerufen. Der Achtjährige soll am Steuer und der Fünfjährige auf dem Beifahrersitz gesessen haben. Die Brüder schafften es, wenige Meter über die Straße zu fahren und in die nächste Straße abzubiegen. "Dort kollidierte der Wagen mit einem geparkten Anhänger, der wiederum in ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde", so die Polizei.