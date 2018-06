Berlin - Wieder schlägt Antisemitismus in Berlin hohe Wellen: Die deutsch-amerikanische John-F.-Kennedy-Schule steht wegen eines judenfeindlichen Mobbingfalls unter Druck und will das Geschehen unverzüglich aufklären. Man habe am 7. Juni über die Vorfälle gegen einen jüdischen Schüler durch Schulkameraden erfahren. Wie lange der Neuntklässler vorher drangsaliert und beleidigt worden sei, könne er nicht sagen, erklärte Steffen Schulz, Leiter der Oberschulsparte, am Donnerstag vor Journalisten.