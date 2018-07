Freimann - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Morgen des 18. Juni: Ein 64-jähriger Mann aus Berlin wollte sein Auto in einer Waschstraße in der Maria-Probst-Straße in Freimann säubern – sein 26 Jahre alter Sohn begleitet ihn dabei. Weil er mit der Reinigung unzufrieden war, meldete er sich vor Ort bei einem 39-jährigen Angestellten der Waschstraße. Laut Polizei verhielt der sich desinteressiert und verwies den Berliner vom Gelände.