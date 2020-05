Jubiläumsfall aus Stuttgart "Tatort"-Jubiläum für Richy Müller und Felix Klare

Abschied von Álvarez

Abschiednehmen heißt es dagegen von Schauspielerin Carolina Vera (47) als Staatsanwältin Emilia Álvarez. Sie war ebenfalls vom ersten Krimi an mit an Bord und gibt mit diesem ihre Abschiedsvorstellung. "Wir danken Carolina Vera für die über 20 Filme, in denen sie als Staatsanwältin Álvarez im 'Tatort' aus Stuttgart präsent war", sagt SWR Fernsehfilmchefin Barbara Biermann. "In ihrer Rolle als Staatsanwältin war Carolina Vera in der 'Tatort'-Landschaft eine einzigartige Erscheinung."