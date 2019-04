Weltmeister posthum – Jochen Rindt: Wieder Monza, wieder die Parabolica, wieder eine Tragödie: 1970 prallt Jochen Rindt derart heftig in die Leitplanken, dass sein Lotus auseinanderbricht – der Deutsch-Österreicher stirbt, weil seine Luftröhre zerrissen und sein Brustkorb eingedrückt werden. Rindts Vorsprung in der WM-Wertung ist aber bereits so groß, dass er einen Monat später posthum zum Weltmeister wird. Seine Witwe Nina nimmt den WM-Pokal entgegen.

1970: Jochen Rindt wird posthum Weltmeister

Die Feuerhölle auf dem Nürburgring: Nach einem heftigen Einschlag an einer Felswand auf der berüchtigten Nordschleife des Nürburgrings geht Niki Laudas Ferrari am 1. August 1976 in Flammen auf, der Österreicher zieht sich schwerste Gesichtsverbrennungen zu, seine Lunge wird verätzt. Doch Lauda erweist sich als Kämpfer: Nur 42 Tage später geht er wieder an den Start – das packende WM-Duell gegen den Engländer James Hunt, das später verfilmt wurde, kann er aber nicht für sich entscheiden.

Die Mutter aller Hassduelle: Prost gegen Senna: Es ist das Duell der 80er-Jahre: Alain Prost gegen Ayrton Senna. 1989 eskaliert der Kampf der beiden Teamkollegen: Beim vorletzten Saisonrennen in Suzuka kollidieren die beiden McLaren bei Sennas Überholversuch und schießen sich gegenseitig von der Strecke. Senna wird nach dem Rennen disqualifiziert, Prost wird Weltmeister, insgesamt gelingt ihm das viermal (1985, ‘86, ‘89, ‘93).

Prost gegen Senna: Die Mutter aller Hassduelle

Das schwarze Wochenende der Formel 1: Imola 1994: Senna, der Weltmeister der Jahre 1988, ‘90 und ‘91, geht als großer Favorit in die Saison 1994. Da aber der aufstrebende Michael Schumacher die ersten beiden Rennen gewinnt, steht Senna in Imola unter Druck. In Führung liegend kommt er in der siebten Runde von der Strecke ab und schießt in die Streckenbegrenzung.

Senna erleidet schwerste Kopfverletzungen und stirbt wenige Stunden später in der Unfall-Klinik von Bologna. Tags zuvor war bereits der Österreicher Roland Ratzenberger in der Qualifikation tödlich verunglückt. Beim Trauerzug durch Sennas Heimatstadt Sao Paulo erweisen ihm mehr als drei Millionen Menschen die letzte Ehre.

Michael Schumacher wird erster deutscher Formel-1-Weltmeister

Der Größte aller Zeiten? Michael Schumacher: Nach Sennas Tod kämpfen Schumacher und Damon Hill um den Titel. Beim Saisonfinale in Adelaide kommt es zum Eklat: Schumacher fährt Hill ins Auto, beide scheiden aus. Als erster Deutscher gewinnt Schumacher den Titel in der Formel 1, sechs weitere folgen bis 2004. Mit 91 Siegen wird er der erfolgreichste Pilot der Geschichte.

Vettels Husarenstück 2010: Eigentlich ist es aussichtslos: Mit 15 Punkten Rückstand kommt Sebastian Vettel als Dritter der WM-Wertung zum letzten Rennen nach Abu Dhabi. Doch mit einer Meisterleistung gelingen ihm der Sieg und die Wende im WM-Kampf. Weil sich Konkurrent Fernando Alonso mit einem frühen Boxenstopp verzockt, wird Vettel der jüngste Weltmeister.

2010: Sebastian Vettel wird jüngster Weltmeister

Die Gegenwart – Rückkehr der Silberpfeile: Erstmals seit 1955 nimmt Mercedes in der Saison 2010 wieder mit einem eigenen Werksteam an der Formel 1 teil. Von der Saison 2014 bis 2018 dominieren die Silberpfeile die Weltmeisterschaft: 2016 triumphiert Nico Rosberg, 2014, 2015, 2017 und 2018 Lewis Hamilton. Der Brite ist der dominierende Fahrer der Gegenwart. Gewinnt er auch beim 1000. Grand Prix der Geschichte in Shanghai?