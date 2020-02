Jubiläum von "Schatten der Leidenschaft" US-Schauspielerinnen in Tracht: Erobert das Dirndl Hollywood?

Er ist einer der wenigen Deutschen in Hollywood: Schon seit 40 Jahren spielt der deutsch-amerikanische Schauspieler Eric Braeden (78) die Rolle des Bösewichts Victor Newman in der US-Seifenoper "Schatten der Leidenschaft". Am Freitag feierte er dieses Jubiläum in Los Angeles gemeinsam mit seinen Co-Stars, unter anderem Amelia Heinle (46) und Melissa Ordway (36). Die beiden hatten sich zu diesem Anlass ganz besondere Kleider ausgesucht: Sie trugen Dirndl.