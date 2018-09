Jubiläum und Blamage EHC München blamiert sich gegen Iserlohn

Drei Spiele, drei Siege – als einziges verlustpunktfreies Team der Liga rangierte der EHC auf der DEL-Pole-Position. Zwei Tage später folgte auf das Jubiläum die Blamage. Und war für eine! München kam bei den Iserlohn Roosters unter die Kufen. 3:8 (!) hieß es am Ende, eine der höchsten Niederlagen der Vereins-Historie. Dabei hatte Neuzugang Matt Stajan (1020 Einsätze in der NHL) mit seinem allerersten DEL-Tor den EHC, bei dem erstmals in dieser Saison der gebürtige Iserlohner Kevin Reich das Tor hütete, in der 6. Minute noch in Führung gebracht.