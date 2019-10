München – Da kommen einige Mini-Münchner zusammen: Mehr als 5.000 Kinder kamen in den vergangenen 25 Jahren im Geburtshaus auf die Welt. 2018 waren es 326 Geburten. Das Geburtshaus ist seit drei Jahren in der Fäustlestraße 5 untergebracht. Zuvor war es seit der Gründung 1994 in einer Altbauwohnung in der Nymphenburger Straße.