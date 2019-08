Joy Fielding, Jo Nesbø,... Nach diesen Büchern tindert keiner mehr

"Blind Date" von Joy Fielding

Ein attraktiver Mann sucht in "Blind Date", dem neuen Thriller von Joy Fielding, unter dem Pseudonym Mr Right Now auf Dating-Portalen nach Frauen. Allerdings nicht, um sich zu verlieben. Hinter Mr Right Now steckt ein Serienkiller. Und Paige, die gerade in einer Lebenskrise steckt, scheint direkt ins Verderben zu rennen. Über Social Media spioniert der Mörder auch ihr Umfeld aus. Und da gibt es noch mehr Frauen, die mit Problemen kämpfen und sich gerade nach einem Neustart sehnen: Ihre Mutter Joan will nach dem Tod ihres Mannes wieder zurück ins Leben finden und Paiges Freundin Chloe findet heraus, dass ihr Mann im Internet nach Seitensprüngen sucht...