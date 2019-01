Josh Brolin und Sarah Jessica Parker Julia Roberts: Das sind ihre Lieblings-Promis auf Instagram

Die Schauspielerin erzählte demnach über ihr Instagram-Verhalten: "Ich genieße es. Aber das Schöne ist, ich habe heute nur mit einer Freundin gesprochen und sage, es ist toll, dass ich keinen Druck oder Verantwortung spüre." Und Roberts fügte hinzu: "Ich mache, was ich kann, wenn ich kann, das ist einfach so, und auf diese Weise macht es Spaß. Es fühlt sich nicht nach Arbeit an."