Joko und Klaas beeindrucken ProSieben zeigt "Männerwelten" ein zweites Mal

Die zweite Ausstrahlung erfolgt an diesem Donnerstag (14. Mai) um 23:50 Uhr im Anschluss an das Boulevardmagazin "red!". Auch in den Social-Media-Auftritten von ProSieben ist "Männerwelten" seit seiner TV-Premiere zu finden, unter anderem auf Facebook. Die Erstausstrahlung im TV sahen 2,03 Millionen Zuschauer. Zahlreiche Promis äußerten sich anschließend positiv über den Beitrag. So bezeichnete etwa Moderatorin und Journalistin Anne Will (54) den Beitrag auf Twitter als "Pflichtprogramm".