Joko & Klaas gegen ProSieben, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Penny oder Netto?, Doku

Sternekoch Nelson Müller präsentiert das Duell der größten deutschen Marken-Discounter: PENNY und Netto. Wer hat die günstigeren Preise? Und wessen Lebensmittel punkten bei der Qualität? Beide Discounter werben mit Regionalität. Doch was sich etwa hinter dem Aufdruck "Hergestellt in Bayern" verbergen kann, das deckt Nelson Müller auf: In billiger Wurst findet sich Fleisch aus halb Europa, in einem Produkt steckt sogar Pute aus Chile.