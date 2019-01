Jörg Hartmann, Anna Schudt und Co. "Tatort: Zorn": Das sagen die Darsteller zum neuen Dortmund-Krimi

Aylin Tezel ist Polizeioberkommissarin Nora Dalay

Nora Dalay hält mit Kritik an ihrem Kollegen Pawlak nicht hinterm Berg. Sie schützt ihn auch nicht vor einem Fehler. Legt sie es auf einen offenen Konflikt an?

Aylin Tezel: Nora misstraut dem Kollegen Pawlak; sie durchschaut ihn nicht und das verunsichert sie. Sie hat allgemein und im besonderen im Bezug auf Pawlak Angst vor einem Machtverlust. Den Druck, ihre seit einiger Zeit wiederkehrenden Panikattacken vertuschen zu müssen, lässt sie an ihrem Kollegen ab.

Rick Okon ist Polizeihauptkommissar Jan Pawlak

Jan Pawlak gibt wenig von sich preis. Doch langsam lernen die Zuschauer den neuen Kommissar im Dortmunder "Tatort"-Team besser kennen. Wie würden sie ihn beschreiben?

Rick Okon: Das "Geheimnisvolle" ist Teil der Figur und auch so beabsichtigt. Er ist jemand, der Privatleben und Beruf strikt voneinander trennt. Für ihn ist es schwer, seinen Platz im Team zu finden, gerade weil die Kollegen erfahrener sind, er aber trotzdem schon Hauptkommissar ist. Die Zuschauer werden Folge für Folge mehr über Jan Pawlak erfahren und er wird sich, auch emotional, öffnen müssen.

Erst "Tatort"-Kommissar, dann eine Hauptrolle in "Das Boot". Wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie in diesen großen Produktionen zu sehen sind?

Okon: Für mich ist das natürlich zur Zeit alles sehr spannend. Aber auch, weil mir beide Figuren sehr am Herzen liegen! Mein Leben hat sich nicht großartig verändert, gerade in Bezug auf meinen Alltag. Ich versuche weiterhin, entspannt an die Dinge heran zu gehen und mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und wenn ich in Berlin bin, gehe ich immer noch jeden Freitag mit meinen Jungs Fußball spielen.