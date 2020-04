Jochen Schropp, Klaus Wowereit & Co. Jo Weil mit Coming-out: Auch diese deutschen Promis trauten sich

In einem Interview offenbarte der Schauspieler Jo Weil (42) zum ersten Mal öffentlich, dass er homosexuell ist. Ein Schritt, den schon viele vor ihm gewagt haben - manche freiwillig, andere eher nicht. Übrigens unterscheidet man zwischen den Ausdrücken "Coming-out" und "Outing": Letzteres steht für das erzwungene Coming-out prominenter Personen. Bekannte Beispiele in Deutschland sind hierfür Talkmaster Alfred Biolek (85) und Komiker Hape Kerkeling (55), die beide 1991 von Filmemacher Rosa von Praunheim (77) in einer RTL-Sendung geoutet wurden.