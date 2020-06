Auch Sie haben sich beruflich verändert – was dann auch zu diesem Buch geführt hat. Was war für Sie dabei die größte Herausforderung, die Sie meistern mussten?

Ich bin lange dem ehrlichen Blick in den Spiegel ausgewichen, weil ich wie so viele in der Routinefalle steckte. Ich war mit meiner PR-Agentur erfolgreich, hatte zwei Mitarbeiterinnen und ein schickes Büro an der Hamburger Alster. Meine Strategie lautete daher lange: Weitermachen, nur nicht innehalten und die eindeutigen Signale des Körpers wahrnehmen. Nach fünf Hörstürzen und der Diagnose Brustkrebs stand ich mit der Nase an der Wand. Ich habe lange nicht erkennen wollen, dass Gesundheit und Lebensfreude mehr wert sind als ein gut gefülltes Konto. Mein Rat: Eine kritische Innenschau ist der erste Schritt zur Veränderung. Nie auf die lange Bank schieben!