Joachim Luger steigt aus "Lindenstraße": Marie-Luise Marjan verabschiedet sich von Hans Beimer

Am Montag schockte das Erste alle Fans der TV-Serie "Lindenstraße": Joachim Luger (74) alias Hans Beimer wird im Hebst den Serien-Tod sterben. Nach 33 Jahren beendet der Schauspieler auf eigenen Wunsch sein Engagement in der Kultserie. Nun hat sich Mutter Beimer, gespielt von Marie-Luise Marjan (77), in einem via "Bild" veröffentlichten offenen Brief verabschiedet. "Ich wünsche dir, lieber Joachim, viel Freude bei allem, was du nach der ,Lindenstraße' machen wirst! Ich kann deine Entscheidung, mehr Zeit für dich, deine Familie und für Neues zu haben, absolut nachvollziehen", schreibt die 77-Jährige.