J.Lo und andere gedenken Vanessa Bryant gratuliert ihrer verstorbenen Tochter zum Geburtstag

Von J.Lo bis Kelly Clarkson

"Gianna hat es geliebt, auf all ihren Schulfotos ein rotes Armband zu tragen. Rot bedeutet Liebe und Leben. Um Gigi an ihrem Geburtstag zu gedenken, zieht bitte in Betracht, heute Rot zu tragen", schreibt Vanessa Bryant und hält ein rotes Armband mit dem Namen ihrer Tochter vor Geburtstagsballons in die Kamera. Außerdem zu lesen ist das Wort "Mambacita", Giannas Spitzname in Anlehnung an ihren Vater Kobe Bryant, die legendäre "Black Mamba". Dieser Aufforderung kommen zahlreiche Stars nach und unterstützen die trauernde Mutter am Geburtstag ihrer verstorbenen Tochter.