Jeweils ein Junge Zwillinge Nikki und Brie Bella bekommen fast zeitgleich ein Baby

Nikki und Brie Bella machten sich als das US-amerikanisches Wrestling-Tag-Team "The Bella Twins" einen Namen und räumten gemeinsam zahlreiche Titel ab. Seit 2013 sind sie die Stars der Reality-TV-Show "Total Divas" und des Spin-offs "Total Bellas". Seit 2019 betreiben sie außerdem den erfolgreichen Podcast "The Bellas Podcasts". Beide traten darüber hinaus bereits des Öfteren als Models in Erscheinung.